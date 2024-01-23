الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية": القبض على 5 هاربين من 254 سنة حبس

جريدة الدستور

واصلت أجهزة وزارة الداخلية،جهودها في ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين،أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمره مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام عن ضبط 5 متهمين هاربين من 254 سنه حبسا.

-ضبط مدير شركة تسويق إلكترونى- مقيم بمحافظة الجيزة لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 112 سنة وكفالات مالية في عدد 82 حكم جزئى بتهم تبديد، شيكات، نصب، إستيلاء.

-ضبط مالكة محل ملابس- مقيمة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، لكونها مطلوب التنفيذ عليها بالحبس 51 سنة وكفالات مالية في 73 حكم مستأنف، جزئىبتهم تبديد، مبانى.

-ضبط مالك مصنع رخام- مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 41 سنة وكفالات مالية في 47 حكم جزئى بتهمة تبديد.

-ضبط موظف بالمعاش- مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 16 سنة وكفالات مالية في 40 حكم جزئى بتهم تبديد، إيصال أمانة، مبانى.

-ضبط عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 38 سنة وكفالات مالية في 40 حكم مستأنف، جزئى بتهمة تبديد.

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية قطاع الأمن العام اللواء محمود أبوعمرة الامن العام

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