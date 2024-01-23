الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عامل وكهربائي بحوزتهما 8 قطع سلاح ناري في الإسكندرية

ضبط عامل
ضبط عامل

ضبط قطاع الأمن العام 2 بالإسكندرية لقيامهما بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، قيام (عامل وكهربائي – مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العامرية) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص واتخاذهما من دائرة قسم شرطة كرموز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (8 قطع سلاح ناري "فرد خرطوش") وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام الإسكندرية الأسلحة النارية مديرية أمن الإسكندرية اللواء محمود أبو عمره

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