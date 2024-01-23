ضبط عامل وكهربائي بحوزتهما 8 قطع سلاح ناري في الإسكندرية

ضبط قطاع الأمن العام 2 بالإسكندرية لقيامهما بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، قيام (عامل وكهربائي – مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العامرية) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص واتخاذهما من دائرة قسم شرطة كرموز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (8 قطع سلاح ناري "فرد خرطوش") وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.