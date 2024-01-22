الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الشرطة الـ72

زيارة استثنائية لنزلاء
زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

قررت وزارة الداخلية منح جميع النزلاء، زيارة استثنائية، خلال الفترة من يوم السبت 17 يناير وحتى يوم الثلاثاء 27 فبراير المقبل، بمناسبة الاحتفال بـ«عيد الشرطة الـ72».

يأتي ذلك حرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.. كما يأتى في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

وزارة الداخلية زيارة إستثنائية عيد الشرطة الـ72 مراكز الإصلاح والتأهيل

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