الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 7 قضايا مخدرات وتنفيذ 601 حكم قضائى فى أسوان ودمياط

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

واصل قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان- دمياط) توجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهودها بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 7 قضايا مخدرات وتنفيذ 601 حكم قضائى فى أسوان ودمياط. 

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ضبط تجار المخدرات والأسلحة في أسوان ودمياط

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ضبط 5 قضايا تهريب بضائع وحيازة مخدرات.. و2445 مخالفة مرورية

ضبط 4 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة

وفى مديرية أمن أسوان؛ تم ضبط 4 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7،100 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4،500 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو"- عدد من الأقراص المخدرة).. بحوزة (4 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية") وتنفيذ (601) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط؛ تم ضبط 3 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7 كيلو جرامات لمخدر الحشيش– 10 كيلو جرامات لمخدر البانجو– 5،500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو– كمية لمخدر الهيروين) وكذا (فرد محلى وطلقتين) بحوزة 3 متهمين ( لـهم معلومات جنائية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مخدرات دمياط أسوان الامن العام حملات أمنية

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