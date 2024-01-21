ضبط تجار المخدرات والأسلحة في أسوان ودمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن «أسوان – دمياط»، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهودها عن ضبط 3 قضايا إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهم 7،800 كيلو جرام لمخدر الحشيش و3،500 كيلو جرام لمخدر البانجو وكمية لمخدرى الهيروين والشابو مع 3 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 599 حكما قضائىا متنوعا بأسوان.

وفي دمياط، تم ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم 7،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش و9 كيلو جرام لمخدر البانجو و7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو وكمية لمخدر الهيروين و2 فرد محلى وعدد من الطلقات بحوزة 4 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.