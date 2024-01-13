الأمن العام يضبط 3 هاربين من 100 حكم قضائي بالقاهرة والجيزة

واصل قطاع الأمن العام، جهوده في ملاحقة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، من خلال استهدافهم بمأموريات أمنية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بملاحقة وضبط الخارجين على القانون.

وأسفرت الجهود تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة مديريتى أمن «القاهرة – الجيزة»، عن ضبط ربة منزل مقيمة بمنطقة المطرية بالقاهرة، محكوم عليها بالحبس 20 سنة وكفالات مالية فى 41 قضية تبديد «جزئى – مستأنف».

وتمكنت الحملات من ضبط مالك صيدليات، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، محكوم عليه بالحبس 10 سنوات وكفالات مالية فى 25 قضية «شيكات»، وضبط مالكة مقهى مقيمة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، محكوم عليها فى 33 غرامة فى قضايا سرقة تيار كهربائي.

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.