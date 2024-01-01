الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن العام يضبط 161 قطعة سلاح نارى و325 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

سلاح ناري
سلاح ناري

شن قطاع مصلحة الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة؛ أسفرت عن ضبط 161 سلاحا ناريا، و325 قضية مخدرات، وتنفيذ 70 ألفا و177 حكما قضائيا متنوعا.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال 24 ساعة بإشراف اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية عن ضبط (325) قضية مواد مخدرة..  بإجمالي (369) متهما ضُبط خلالها  كمية من مخدر الحشيش وزنت (114٫058 كيلوجرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (34٫750 كيلوجرام)،  كمية من مخدر الهيروين وزنت (22٫492 كيلو رام)،  كمية من مخدر الهيدرو وزنت (12٫450 كيلوجرام)،  كمية من مخدر الاستروكس وزنت (3٫690 كيلوجرام)،  كمية من مخدر الشابو وزنت ( 2٫٫940 كيلوجرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (1٫145 كيلوجرام)،  كمية من مخدر الأفيون وزنت (390 جراما)، كمية من مخدر البودر وزنت (355 جراما).

كما أسفرت الجهود في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: عن ضبط (161 قطعة سلاح ناري بحوزة 148 متهما) و(253) قطعة سلاح أبيض.

كما أسفرت الجهود في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (70177) حكما قضائيا متنوعا شملت (272) حكم جناية - (21668) حكم حبس جزئي - (4019) حكم حبس مستأنف - (34666) حكم غرامة - (9552) مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

مصلحة الأمن العام وزارة الداخلية مساعد وزير الداخلية اللواء محمود أبو عمره قضايا الأسلحة النارية

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