القبض على صاحب مكتب لاتجاره غير المشروع فى البيتكوين بالدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صاحب مكتب لتجارة كاميرات المراقبة لاتهامه بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تداول العملات الرقمية المشفرة البيتكوين بالبيع والشراء بالدقهلية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام صاحب مكتب لتجارة كاميرات المراقبة، مقيم بدائرة مركز شرطة ثان المنصورة بالدقهلية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تداول العملات الرقمية المشفرة بالبيع والشراء على منصات تداول العملات الرقمية بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته لاب توب وهاتف محمول، وبفحص الأجهزة فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، بمواجهة المتهم المذكور أقر بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.