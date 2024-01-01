ألقت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية القبض على عاطل بالإسكندرية بحوزته 1460 قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الألعاب النارية وحيازتها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية بالاتجار في الألعاب النارية والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، وبحوزته 1460 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام- 2 دفتر للحسابات والأسعار، وبمواجهته أقر بقيامه بالاتجار في الألعاب النارية بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.