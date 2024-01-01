الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تداهم مخازن تجار السجاير وتضبط 90 ألف علبة سجائر بالقاهرة والإسكندرية

سجائر
سجائر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق لاسيما فى مجال تجميع السجائر بقصد حجبها عن البيع بالأسواق وحيازة السجائر المجهولة والمهربة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط (تاجر سجائر، قائدى سيارتين إحداهما بدون لوحات معدنية، بمحافظة الإسكندرية) وبحوزتهم (63940 عبوة سجائر "أجنبية ومهربة"- مبلغ مالى أكثر من مليون جنيه "حصيلة نشاطهم غير المشروع"). 

وتم ضبط (مالك محل، عامل- مقيمان بمحافظة القاهرة).. وبحوزتهما (27760 علبة سجائر "مختلفة الأنواع" بدون فواتير). 

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية السجائر تاجر سجائر محافظة الاسكندرية

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