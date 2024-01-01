الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب 500 جنيه.. معركة تنتهى بجريمة قتل فى دمياط

جثة
جثة

تسبب مبلغ 500 جنيه في معركة بين شخصين انتهت بمقتل أحدهما في محافظة دمياط، وقد ألقي القبض على المتهم الذي أقر بتفاصيل ارتكاب جريمته، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشف المتهم أمام جهات التحقيق أن خلافا قد نشب بينه وبين المجني عليه في مركز فارسكور على مبلغ مالي 500 جنيه، وتطور الأمر بينهما، فأخرج سكين من  بين طيات ملابسه وسدد عدة طعنات إلى جسد المجني عليه.

 

أضاف المتهم أن عقب التعدي على المجني عليه بسكين واحداث إصابات به، لاذ بالفرار من مكان الحادث واختبأ في أحد الأماكن حتى علم بخبر وفاته، وتم القاء القبض عليه من قبل رجال الأمن.

 

كان قد تبلغ لمركز شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط من إحدى المستشفيات بإستقبالها عامل مقيم بدائرة المركز، مصاب بجرح نافذ وتوفـى عقب وصوله أثناء إسعافه، وتم ضبط مرتكب الواقعة.

جريمة قتل في فارسكور مقتل عامل أمن دمياط ضبط قاتل عامل جريمة بسبب فلوس

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