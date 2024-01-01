القبض على تشكيلات عصابية بقنا والجيزة والوادى الجديد ودمياط

ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، القبض على تشكيلات عصابية ولصوص لقيامهم بأعمال سرقات بقنا والجيزة والوادي الجديد ودمياط.

البداية في مديرية أمن قنا، حيث تم ضبط تشكيل عصابي مكون من "عاطل، تاجران خردة "لهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة قسم شرطة قنا" تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة قطع نحاسية مختلفة الأحجام "بارات نحاسية" من أكشاك الكهرباء بدائرة القسم، وبحوزتهم "6 قطع مختلفة الأنواع "بارات نحاسية" وزنت 60 كيلوجراما- الأدوات المستخدمة في الفك والسرقة" وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وفي نطاق مديرية أمن الجيزة، تم ضبط فران "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ لقيامه بارتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون"، وبمواجهته اعترف بارتكابه 5 وقائع سرقة، وأرشد عن المسروقات لدى عميليه "سيئا النية" أمكن ضبطهما.

كما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص"لاثنين منهم معلومات جنائية" وأحدهم "عميل سيئ النية" تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 5 وقائع سرقة سيارات، وأرشدوا عن جميع المسروقات.

وفي مديرية أمن الوادي الجديد، تم ضبط "عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة باريس" لقيامه بارتكاب واقعة سرقة "دراجة نارية بدائرة المركز"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن مكان إخفائها، وأمكن ضبطه.

ونجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن دمياط فى ضبط "عاطل" لقيامه بارتكاب واقعة سرقة "سيارة" بدائرة قسم شرطة دمياط، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن السيارة المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.