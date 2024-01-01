ضبط 13 ألفًا و855 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها، أسفرت عن ضبط 13 ألفا و855 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.

وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1691 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 11 ألفًا و621 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 474 قضية، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 69 قضية.