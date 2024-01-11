الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن العام يوجه ضربات استباقية ضد تجار المخدرات والأسلحة

الأسلحة
الأسلحة

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط - أسوان- دمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، أسفرت جهودها عن سقوط مجموعة من حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

في مديرية أمن أسيوط، تم ضبط 44 قضية سلاح ناري، 9 قضايا إتجار في المواد المخدرة، كما تم تنفيذ 356 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

ومديرية أمن أسوان، تم ضبط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، و3 قطع سلاح ناري، وتنفيذ 779 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

ومديرية أمن دمياط، تم ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، و3 فرد محلي وعدد من الطلقات بحوزة 4 متهمين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

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