الأربعاء 10 يناير 2024
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حوادث

لتنفيذ 131 سنة حبس.. ضبط مالك سلسلة صيدليات شهيرة بالجيزة

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة  الأمنية  في الجيزة، اليوم الأربعاء، القبض على مالك سلسلة صيدليات شهيرة، ومجموعة سوبر ماركت شهيرة، لتنفيذ أحكام صادرة ضده بـ67 حكما بإجمالي 131 سنة حبسًا.

وتبين أن المتهم مطلوب التنفيذ عليه في 67 حكمًا جزئيًا ومستأنفًا بالعجوزة والدقى والمعادي والنزهة والقاهرة الجديدة، بتهمة تبديد شيكات بإجمالي 131 سنة سجنا وكفالات 102 ألف جنيه وغرامات بقيمة 147 ألف جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وجار عرض المتهم على النيابة. 

وكانت بداية الواقعة عندما  تلقي اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم عمرو فاروق، رئيس مباحث الدقي، بالقبض على “ممدوح. أ”، صاحب سلسلة صيدليات شهيرة وسوبر ماركت شهيرة لتنفيذ أحكام صادرة ضده، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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لتنفيذ 131 سنة حبس.. ضبط مالك سلسلة صيدليات شهيرة بالجيزة

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