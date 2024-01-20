السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين باختراق حسابات المواطنين للمحفظات الإلكترونية ببولاق

حبس المتهمين
حبس المتهمين

أمرت نيابة بولاق أبو العلا، اليوم، حبس المتهمين باختراق صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن طريق التوصل للرقم السرى الخاص بتلك الصفحات، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تبلغ لقسم شرطة بولاق من أحد الأشخاص بتضرره من شخصين يستقلان دراجة نارية لقيامهما بخطف هاتفه المحمول ومظروف بداخله مبلغ مالى، دون إصابات، حال سيره بأحد الشوارع.

وفى وقت لاحق اكتشف اختراق "المحفظة الإلكترونية" من الهاتف الخاص به وتحويل مبلغ مالى إلى حساب رقم هاتف "محدد".

بالفحص وإجراء التحريات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة وتم ضبطهم 6 أشخاص، وبحوزتهم الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، أجزاء من هواتف محمولة، بعض الشرائح بها تطبيق "المحفظة الإلكترونية" و5 هواتف محمولة مختلفة الأنواع "مستخدمة فى اختراق صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.

وتبين وجود 35 عملية تحويل وإيداع مبالغ مالية من 35 رقم هاتف محمول، للمحفظة الخاصة بالرقم المحدد "المستخدم فى الواقعة المشار إليها" على فترات زمنية متفرقة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة التي أصدرت قرارها سالف الذكر.

نيابة بولاق أبو العلا مواقع التواصل الاجتماعي الصفحات رقم السرى المحفظة الإلكترونية م

مواد متعلقة

حقق 850 مليون مشاهدة.. تحقيقات موسعة مع قرصان الأفلام المسروقة فى بولاق الدكرور

الأكثر قراءة

عادل إمام يعتزل الفن.. وابنه يكشف حالته الصحية

وزير الدفاع الإسرائيلى يحاول اقتحام مكتب نتنياهو

عاجل.. أول رد من الأهلى على أزمة صلاح محسن وزوجته (خاص)

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

عاجل.. تفاصيل عقد مدرب الزمالك الجديد كارل هوفيكنز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

احتجاجات على مشاركة إسرائيليين فى معرض تجارى بإيطاليا

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل بسبب حرب غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا