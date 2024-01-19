الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حقق 850 مليون مشاهدة.. تحقيقات موسعة مع قرصان الأفلام المسروقة فى بولاق الدكرور

ضبط متهم
ضبط متهم

تباشر النيابة العامة تحقيقات موسعة مع صاحب أكبر موقع إلكتروني مقرصن للقنوات الفضائية والمواقع وطلبت التحريات عن الواقعة. 

وكلفت النيابة مباحث المصنفات بإجراء تحريات شاملة حول نشاط المتهم وفحص أجهزته الإلكترونية المضبوطة.

تفاصيل القبض على قرصان الأفلام المسروقة

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بإنشاء وإدارة (519) موقعا إلكترونيا لبث محتوى مقرصن "أعمال فنية متنوعة" مملوكة لعدد من شركات الإنتاج الفنى وهيئات البث الإذاعية المحلية والأجنبية بقصد إعادة توزيع تلك المصنفات المقرصنة على المتابعين حول العالم وتحقيق نسب مشاهدة تصل إلى (850 مليون مشاهدة) بقصد تحقيق الربح المادى فضلًا عن استخدامه لأساليب التخفى الرقمى للتهرب من الملاحقة الأمنية.

 

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التحقيق مع مدير شركة إنتاج فنى قلّد أعمالًا فنية لشركات عالمية بالعجوزة

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القبض على باقى المتورطين فى واقعة بث قنوات مشفرة بدون ترخيص بالبحيرة

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافه وضبطه، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (جهاز لاب توب يستخدم فى إدارة المواقع الإلكتروينة و"السيرفرات" – جهاز حاسب آلى محمل عليه أعمال فنية محلية وعالمية متنوعة – وكذا آثار ودلائل على تحويلات مالية بعملات أجنبية – هاتف محمول يحتوى على آثار ودلائل على ممارسة نشاطه غير المشروع – 6 بطاقات إئتمانية يستخدمها لإخفاء متحصلاته غير المشروعة – وحدة تخزين "فلاش ميمورى" – راوتر لربط الأجهزة بالإنترنت).

 وبمواجهته أقر بأنه مالك ومدير المواقع الإلكترونية وارتكابه لتلك المخالفات بقصد تحقيق أرباح مادية، والتحويلات المالية من متحصلات نشاطه غير المشروع.

قرصان الافلام المسروقة بولاق الدكرور ٨٥٠ مليون مشاهدة مدير المواقع الإلكترونية قطاع الأمن العام مديرية أمن الجيزة

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