الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق مع مدير شركة إنتاج فنى قلّد أعمالًا فنية لشركات عالمية بالعجوزة

التحقيق
التحقيق

تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيقات مع مدير شركة إنتاج فني دون ترخيص، قلّد أعمالا فنية منسوبة لشركات عالمية بالعجوزة.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فني بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، واستخدام أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها برامج وتطبيقات مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية، دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وكذا مصنفات سمعية وبصرية داخل الشركة دون ترخيص.

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وتبين انه عقب ضبط المدير المسئول عن الشركة – مقيم بمحافظة الجيزة، وبتفتيش مقر الشركة في حضوره عثر على وحدة مونتاج كاملة التجهيز تحتوي على 3 هارد ديسك مُحمل عليهم مجموعة من الأعمال الفنية والإعلانات التي تم إعدادها بالشركة، وبرامج وتطبيقات حاسب آلي وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لشركات عالمية دون تصريح.

وكذا ضبط استوديو تصوير خاص بتصوير البرامج الحوارية يحتوي على كاميرا ديجيتال– مايك صوت– 2 مايك صوت لاسلكي.

وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول عن الشركة، وارتكابه المخالفات السالف ذكرها، بالمشاركة مع صاحب الشركة؛ بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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