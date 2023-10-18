الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس مدرس خصوصى تحرش بطالبات إعدادى بالبساتين

حبس مدرس
حبس مدرس

أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس مدرس، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطه في التحرش بعدد من الطلاب خلال درس خصوصي، واستدعاء الفتيات لسؤالهن في الحادث.


وتبين أن الفتيات طالبات بالمرحلة الإعدادية، وهتك المدرس عرضهن بملامسة أماكن حساسة بجسدهن خلال الدرس.

وتقدم ثلاثة أولياء أمور ببلاغ ضد مدرس، 60 سنة، لتحرشه بعدد من الطالبات أثناء إعطائهن درسًا خصوصيًا في منزل إحداهن بمنطقة البساتين.

وقدم أولياء الأمور فيديوهات تفيد بتحرش المدرس ببناتهن خلال إعطائهن درسًا خصوصيًا وقامت إحداهن بتصويره.

نيابة البساتين الجزئية التحرش استدعاء الفتيات درس خصوصي

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