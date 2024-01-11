الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على باقى المتورطين فى واقعة بث قنوات مشفرة بدون ترخيص بالبحيرة

واقعة بث قنوات مشفرة
واقعة بث قنوات مشفرة بدون ترخيص

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على باقى المتورطين فى واقعة بث قنوات مشفرة بدون ترخيص بالبحيرة.

القبض على باقى المتورطين فى واقعة بث قنوات مشفرة بدون ترخيص بالبحيرة

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية واستكمالًا للجهود الأمنية لكشف ملابسات واقعة ضبط (مالك شبكة لبث القنوات المشفرة "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة كفر الزيات)، وبحوزته ("مكونات الشبكة" الأجهزة والمعدات ومستلزمات لإستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة بثها بصورة لاسلكية" – 2 محطة بث لاسلكى لتوسيع دائرة البث للشبكة – هاتف محمول يستخدم فى إدارة الشبكة).

وباستكمال الفحص أمكن ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة - مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا ) لقيامه بمشاركة المتهم المذكور بإستخدام الأجهزة والمعدات فى بث بعض القنوات المشفرة وغير المشفرة بالمخالفة للقانون وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين قيامه بإدارة صفحة على موقع "فيس بوك" للوساطه فى بيع "الأجهزة المكونة للشبكات المشار إليها")، كما أقر بتحصله على مستلزمات إنشاء الشبكات من ("مالك محلين وشبكة بث تليفزيونى لاسلكية"، وشقيقه "شريك ومدير أحد المحلين سالفى الذكر" – مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وعُثر بحوزتهما على (4 أجهزة بث لاسلكى بعيد المدى تستخدم فى إنشاء الشبكات "معدة للبيع" – 23 جهاز "ريسيفر" مجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية "معدة للبيع" - وحدة معالجة مركزية محمل عليها برمجيات القرصنة – 2 هاتف محمول "محمل عليهما آثار ودلائل على ممارسة نشاطهما غير المشروع" – محطة بث تليفزيونى كاملة فى حالة تشغيل، تتكون من 33 جهاز وأداة تعمل على إستقبال القنوات الفضائية وفك شفرتها وإعادة تشفيرها وبثها عبر أجهزة بث لاسلكى بعيدة المدى).

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق الربح المادى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الحوادث امن القاهرة النيابة العامة قتل سرقة الداخلية قنوات مشفرة بدون ترخيص بالبحيرة

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