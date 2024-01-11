الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طالب صدمه قطار عند مزلقان في مدينة بنى سويف

مصرع طالب صدمه قطار
مصرع طالب صدمه قطار

لقى طالب مصرعه، اليوم، صدمه قطار عند مزلقان عزمى بمدينة بني سويف، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقله إلى المستشفى. 

 بلاغ بالواقعة

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث، وفاة طالب صدمه القطار امام مزلقان موقف عزمى بمدينة بني سويف.

 واستقبلت مستشفى بنى سويف الجامعي، جثة طالب يدعى أحمد ر س، 16 سنة، طالب، مقيم قرية الملاحية البحرية مركز ببا ببني سويف، وتم إيداع الجثمان مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وانتقلت سيارة اسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنى سويف الجامعي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

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