حدث ليلا|مالك محل ضُبط بـ13 كيلو حشيش و14 وفاة وإصابة في حادث سير

شهدت الساعات الماضية عدد من الحوادث التي أثارت اهتمام الرأي العام، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "حدث ليلا".

إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بمنطقة 6 أكتوبر

شهدت منطقة 6 أكتوبر إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

البداية كانت بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين فى مدينة 6 أكتوبر، على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

إحالة مالك محل بالقاهرة ضُبط بحوزته 13 كيلو حشيش للجنايات

أحالت جهات التحقيق المختصة، مالك محل ضبط بحوزته 13 كيلو حشيش، إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مــن ضبط (مالك محل) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 13 كجم)، وبمواجهتــه اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق

مصرع وإصابة 14 شخصًا في حادث تصادم 3 سيارات بطريق الأوتوستراد

تحقق نيابة مايو والتبين الجزئية، في حادث الطريق الدائري الأوسطي بطريق الأوتوستراد الذي انتهي بمصرع 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين.

وجاء فى أقوال الشهود أن الحادث وقع بين ثلاث سيارات، أحدها نقل ثقيل محملة بعدد من أطنان البضائع اختلت عجلة القيادة في يد السائق ليدهس «ميكروباص»، وأخرى ربع نقل بسبب الحمولة والسرعة الزائدة، حيث تفاجأوا بالحادث، وبوفاة عدد من الأشخاص نتيجة الحادث.

تلقى قسم شرطة 15 مايو إخطارًا يفيد بوقوع تصادم مروع على الطريق الدائري الأوسطي بين 3 سيارات ووجود متوفين ومصابين.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية، إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين، وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج الجثث من السيارات.

تم نقلهم إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى المستشفيات لإسعافهم، تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.