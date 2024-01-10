الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

حوادث

السجن المشدد 10 سنوات لـ"عنتيل مدينة نصر"

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة صيدلي مدينة نصر المعروف إعلاميًا بـ"عنتيل مدينة نصر"، بتهمة ممارسة الرذيلة مع السيدات وهتك عرض الفتيات وتصويرهن بالسجن المشدد 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبدالعظيم محمد العشري وأحمد ماهر الجندي وأمير عادل رمزي، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد جبر وإسلام عاشور.

وتحفظت أجهزة الأمن على مقاطع فيديو مدمجة في فلاشة تتضمن العديد من المشاهد الخارجة ويجري فحصها بمعرفة الأجهزة المختصة، وإعداد تقرير بشأنها.

نتائج التحقيقات 

وكشفت التحقيقات عن نشاط مشتبه فيه منسوب إلى الصيدلي عنتيل مدينة نصر مرتكب واقعة التحرش بالسيدات والأطفال، وضلوعه في تجميع مقاطع فيديو للضحايا والاحتفاظ بها.

محكمة جنايات القاهرة صيدلي مدينة نصر عنتيل مدينة نصر ممارسة الرذيلة السيدات وهتك عرض الفتيات المستشار مدبولى كساب

مواد متعلقة

غدًا.. استكمال محاكمة شاب بتهمة استعراض القوة فى دار السلام

غدًا.. الحكم على 16 متهمًا بقضية "فض اعتصام رابعة"

الحكم ببطلان فرض رسم خاص بالمحاكم يعادل نصف الرسوم الأصلية 9 مارس

إحالة شاب تحرش بفتاة فى التجمع إلى الجنايات

الحكم في دعوى عدم دستورية قانون التعاون الزراعي 9 مارس

9 مارس.. الحكم في بطلان توريد غرامات مخالفات قانون العمل

المشدد 10 سنوات للمتهم في "أحداث المنيب"

السجن المشدد 5 سنوات لمتهم في "أحداث أبو النمرس"

الأكثر قراءة

نفى مصرى قاطع لأكاذيب تحصيل رسوم إضافية بمعبر رفح

"الأرصاد" تحذر من طقس الساعات المقبلة وتوجه نصائح للمواطنين

"جيروزاليم بوست" تكشف: مخطط طوفان الأقصى عمره 9 سنوات وإسرائيل تعلم به

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

طليقة توفيق عكاشة تنذره بالحبس شهرًا حال امتناعه عن سداد 342 ألف جنيه

"عرفت تربى بناتك".. أول تعليق من هشام جمال بعد خطوبته ليلى زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

ماجد حبته

رابع جولات بلينكن

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع «المقيمين»

إبراهيم داود

مفردات قليلة وعالم دون فواصل

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة.. بدء "المرحلة الثالثة" وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا