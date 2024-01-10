السجن المشدد 10 سنوات لـ"عنتيل مدينة نصر"

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة صيدلي مدينة نصر المعروف إعلاميًا بـ"عنتيل مدينة نصر"، بتهمة ممارسة الرذيلة مع السيدات وهتك عرض الفتيات وتصويرهن بالسجن المشدد 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبدالعظيم محمد العشري وأحمد ماهر الجندي وأمير عادل رمزي، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد جبر وإسلام عاشور.

وتحفظت أجهزة الأمن على مقاطع فيديو مدمجة في فلاشة تتضمن العديد من المشاهد الخارجة ويجري فحصها بمعرفة الأجهزة المختصة، وإعداد تقرير بشأنها.

نتائج التحقيقات

وكشفت التحقيقات عن نشاط مشتبه فيه منسوب إلى الصيدلي عنتيل مدينة نصر مرتكب واقعة التحرش بالسيدات والأطفال، وضلوعه في تجميع مقاطع فيديو للضحايا والاحتفاظ بها.