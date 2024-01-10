الأربعاء 10 يناير 2024
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حوادث

السجن المشدد 5 سنوات لمتهم في "أحداث أبو النمرس"

المستشار حماده الصاوي
المستشار حماده الصاوي

قضت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوى، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث أبو النمرس".

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين في القضية؛ تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.

الدائرة الثانية ارهاب الحكم متهم المستشار حمادة الصاوي السجن المشدد أحداث أبو النمرس

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