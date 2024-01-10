السجن المشدد 5 سنوات لمتهم في "أحداث أبو النمرس"

قضت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوى، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث أبو النمرس".

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين في القضية؛ تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.