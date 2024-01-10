الأربعاء 10 يناير 2024
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حوادث

إحالة شاب تحرش بفتاة فى التجمع إلى الجنايات

محكمة
محكمة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، إحالة متهم بالتحرش الجنسي في التجمع الأول إلى محكمة الجنايات.

وتبيَّن من خلال أوراق القضية والتحقيقات،  أن المتهم "محمود. خ"، تعرض للمجني عليها "جيهان. ج" بالتحرش جسديًا بها على سلم منزلها.

وقالت المجني عليها إنها حال عودتها إلى مسكنها فوجئت بالمتهم من خلفها أمام الشقة سكنها، وقام بعمل إشارات وتلميحات جنسية لها، مما حدا بها للاستغاثة بالجيران والإمساك به وإبلاغ الشرطة وضبط المتهم.

وشهدت "فيولا. ف" أنها حال تواجدها بشرفة مسكنها الكائن بالعقار محل سكن المجني عليها تناهي إلى سمعها أصوات استغاثة الأخيرة، وأنها أبصرت المتهم مهرولًا على سلم العقار وتم الإمساك به بمدخل العقار إلى أن حضر رجال الشرطة وتم ضبطه.

نيابة القاهرة الجديدة متهم المجني عليها طبيعة جنسية التحقيقات

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