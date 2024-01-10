الأربعاء 10 يناير 2024
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حوادث

اليوم.. محاكمة متهمين بخطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده بالزيتون

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة شخصين، بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده فى منطقة الزيتون.

كشفت التحقيقات ملابسات ما تبلغ لجهات التحقيق من سيدة، بتغيب نجلها "طالب" عقب انتهاء اليوم الدراسي في منطقة الزيتون، وتوصلت التحقيقات والمعلومات، إلى تورط شخصين في ارتكاب الجريمة، وتم تحديد هويتهما.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وصحة الاتهام المنسوب لهما، لوجود خلافات مالية مع والد المجني عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجني عليه ومساومة والدته.

باستدعاء والدة المجني عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة شخصين خطف طالب خلافات مالية منطقة الزيتون طالب

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