الإثنين 08 يناير 2024
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حوادث

11 فبراير.. الحكم على المتهم الثانى فى قضية مقتل اللواء نبيل فراج

اللواء نبيل فراج
اللواء نبيل فراج

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حجز إعادة اجراءات محاكمة المتهم عصام عبدالمجيد دياب سيد وهو المتهم الثاني في القضية المعروفة إعلاميًا بقتل اللواء نبيل فراج بكرداسة والصادر ضده حكم غيابي بالإعدام شنقًا.. وذلك لجلسة 11 فبراير المقبل للنطق بالحكم. 


صدر القرار برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج. 

وأسندت النيابة العامة للمتهمين فى القضية وعددهم 23 متهمًا، أنهم أنشأوا وأداروا وتولوا زعامة جماعة أسست على خلاف القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وتدعو لتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات، واستهداف المنشآت العامة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر باستخدام الإرهاب كوسيلة لتنفيذ غرضها.

الدائرة الثانية ارهاب جنايات أمن الدولة العليا المتهم عصام عبد المجيد دياب اللواء نبيل فراج المستشار حمادة الصاوي

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