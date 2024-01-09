الثلاثاء 09 يناير 2024
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حوادث

تأجيل محاكمة متهم في "أحداث المطرية" لـ12 فبراير

تأجيل محاكمة
تأجيل محاكمة

قررت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم تأجيل إعادة محاكمة متهم، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بقتل شخصين وترويع المواطنين فى المطرية، لجلسة 12 فبراير للاطلاع.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج.

 

وأحال المحامي العام لنيابة شرق القاهرة المتهم و9 آخرين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالقتل العمد وترويع المواطنين فى المطرية، حيث جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص، والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.

الدائرة الثانية ارهاب محاكمة متهم المطرية المستشار حمادة الصاوي

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