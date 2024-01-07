غدًا.. أولى جلسات محاكمة غادة والي في قضية الفنان الروسي

تنظر المحكمة الاقتصادية غدًا الإثنين، أولى جلسات محاكمة الفنانة غادة والي، بتهمة سرقة بعض الرسومات الخاصة بالفنان الروسي كوراسوف، واستخدامها في أحد الإعلانات دخل محطة المترو دون الاستئذان أو علم صاحبها الأصلي الفنان روسي.

وكشف دفاع الفنان الروسي جورجي كوراسوف، في وقت سابق، فتح النيابة العامة التحقيق في اتهام موكله لمصممة الجرافيك غادة والي، بسرقة لوحات من أعماله، واستخدامها في جداريات محطة مترو كلية البنات.

وأكد أن النائب العام المستشار محمد شوقي، كلف نيابة الشؤون الاقتصادية وغسيل الأموال بالتحقيق وفحص الملفات الخاصة بواقعة سرقة لوحات رسومات مترو الأنفاق من الفنان الروسي، والمتهمة به الفنانة غادة والي.

وكان الفنان التشكيلي الروسي، جورجي كوراسوف، اتهم المصممة غادة والي، بسرقة لوحات من أعماله، ونشرها على إحدى محطات مترو الأنفاق تزامنًا مع نشر العديد من التقارير الموثقة إزاء تورطها في سرقة تصاميم مشروع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر، وغلاف فيلم الأصليين الذي أنتج عام 2017.

وأضاف الفنان الروسي تاريخ لوحاته الأربعة المستخدمة دون إذنه، خاصة أن واحدة منها تسبق جدارية لإحدى محطات مترو الأنفاق المصرية بـ 27 عاما، وكانت 3 منها مباعة بأرقام 38 لعام 1995، ورقم 116 لعام 2001، ورقم 168 لعام 2005، والرابعة ما زالت متوافرة تحمل رقم 212 لعام 2012 بقسم الأصول المتوافرة.

وكشف جورجي كوراسوف أن اللوحة المستخدمة في إحدى محطات مترو الأنفاق المصرية مستوحاة من لوحة رقم 38، ولكن هذه اللوحة ليست عن مصر القديمة، بل هي عن اليونان القديمة، ويقول إنه في هذه اللوحة تم رسم بينلوبي زوجة أوديسيوس في ملحمة هوميروس الشهيرة، وبالتالي لا تتماشى مع مضمون التصميم العام الذي يمثل الحضارة المصرية القديمة، ولوحة أخرى رقم 168 عن الرقص المصري القديم من سلسلته الرقص العالمي.