استكمال محاكمة عامل متهم بالتحرش بطفلتين في القطامية اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة عامل بتهمة تلميحات وإيحاءات جنسية لطفلتين في القطامية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبازيد، وأمانة سر محمد طه.

أحالت نيابة القاهرة الجديدة عاملا بتهمة وقوفه عاريًا بشرفة مسكنه وإصدار تلميحات وإيحاءات جنسية لطفلتين في القطامية إلى محكمة الجنايات.

وتبيَّن من خلال الأوراق أن المتهم هو "محمد. م"، في يوم 27-01-2023 بدائرة قسم القطامية محافظة القاهرة تعرض للمجني عليهما الطفلتين "لارا.م"، و"ريتاج.ع" في مكان عام مطروق بتلميحات وإيحاءات جنسية وإباحية بالقول والإشارة بأن وقف عاري الجسد بالشرفة الخاصة بمسكنه ممسكا عضوه الذكري بيده بقصد الحصول على منفعة جنسية منهما.