الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الأحكام في أسبوع".. المشدد لسائق اعتدى على طفل ولآخر زور شهادات كورونا للمسافرين

ارشيفية
ارشيفية

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحكام المهمة، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "الأحكام في أسبوع".

المشدد 7 سنوات لسائق اعتدى على طفل بأكتوبر

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، سائق بالسجن المشدد 7 سنوات لاعتدائه على طفل بقسم ثاني أكتوبر

المشدد 10 سنوات لعاطلين مارسا السرقة بالإكراه فى عين شمس

عاقبت محكمة جنايات القاهرة عاطلين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه بدائرة قسم شرطة عين شمس.

السجن المشدد 5 سنوات للمتهم بـ"تزوير شهادات كورونا" بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة صاحب مكتب تصوير مستندات بالسجن المشدد 5 سنوات؛ لتورطه في تزوير شهادة لقاح كورونا للمسافرين

السجن المشدد 3 سنوات للمتهم في واقعة "التعدي على سيدة الإسكندرية"

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات عما أسند إليه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالتعدي على سيدة.

 

المشدد 10 سنوات لمتهمين بسرقة منقولات إحدى الشركات بالإكراه

قضت محكمة جنايات سوهاج،  بمعاقبة المتهم "ز.ع.م" عامل والمتهم "ر.م.م" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهما بسرقة منقولات إحدى الشركات بالإكراه تحت تهديد السلاح، بدائرة مركز المراغة.

المشدد 15 سنة لعاطل سرق شخصًا فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "م.ج.ج" عاطل بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بسرقة المجنى عليه "ز.ع" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز المنشاة.

 

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