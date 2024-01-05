"الأحكام في أسبوع".. المشدد لسائق اعتدى على طفل ولآخر زور شهادات كورونا للمسافرين

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحكام المهمة، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "الأحكام في أسبوع".

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، سائق بالسجن المشدد 7 سنوات لاعتدائه على طفل بقسم ثاني أكتوبر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة عاطلين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه بدائرة قسم شرطة عين شمس.

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة صاحب مكتب تصوير مستندات بالسجن المشدد 5 سنوات؛ لتورطه في تزوير شهادة لقاح كورونا للمسافرين

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات عما أسند إليه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالتعدي على سيدة.

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "ز.ع.م" عامل والمتهم "ر.م.م" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهما بسرقة منقولات إحدى الشركات بالإكراه تحت تهديد السلاح، بدائرة مركز المراغة.

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "م.ج.ج" عاطل بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بسرقة المجنى عليه "ز.ع" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز المنشاة.