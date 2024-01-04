تأجيل محاكمة 3 متهمين ضبط بحوزتهم مخدرات في القطامية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، محاكمة 3 متهمين بحيازة المُخدرات بقصد الاتجار، لجلسة 6 يناير.

صدر القرار برئاسة المستشار ياسر الاحمداوي وعضوية المستشارين وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبازيد، وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين ساهر.م وعبد الله.ع ومحمود.إ أنهم في يوم 10 سبتمبر 2023 بدائرة قسم شرطة القطامية، أحرزوا بقصد الاتجار جوهرًا مُخدرًا Indazole Carboxmides في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا على النحو المبين بالأوراق.

كما أسندت لهم النيابة تهمة حيازة وإحراز سلاح أبيض "مطواه" بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

وشهد رائد الشرطة مُعاون مباحث قسم شرطة القطامية أنه حال مروره الأمني أبصر المُتهم الأول يسير بالسيارة قيادته عكس الاتجاه مُستقلًا رفقته الثاني والثالث فاستوقفته وأبصر بالسيارة أكياسًا بلاستيكية لجوهر مُخدر فضبطهم.

وأسفر تفتيشهم عن العثور على سبعة أكياس لذات الجوهر المُخدر مع المُتهم الثاني، وعُثر حوزة الثالث على سلاحٍ أبيض مطواه وأكياس بلاستيكية ومادة لذات الجوهر المخدر.

وبمواجهتهم أقروا بإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهم.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات تحوي أحد مشتقات Indazole Carboxmides المُخدر المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات ووزنت 36.60 جرام.