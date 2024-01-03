الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نشرة الحوادث|سائق يقطع أذن جاره.. وحرب شوارع بين طالب وصديقه

حبس متهم
حبس متهم

شهدت الساعات الماضية، أحداث ووقائع شغلت الرأي العام المصري، وتكشف الدستور أهم تلك الوقائع.

 

"قطع ودني علشان كلب".. تفاصيل محاكمة سائق أصاب جاره بعاهة مستديمة بحلوان

“ضربه بسلاح أبيض وقطع ودنه بسبب كلب”.. حكاية مأساوية تعرض لها عامل خلال سيره في الطريق وشاهد سائقا يتعدى على كلب وعندما لامه كانت نهايته الضرب والإهانة وقطع أذنه في منطقة حلوان.

 

وقررت نيابة حوادث حلوان الكلية، إحالة المتهم للمحاكمة.

 

"حرب شوارع" بين طالب وصديقه تنتهي بمقتل شقيقه في دار السلام

تسببت الخلافات المالية بين شاب وصديقه في وفاة شقيقه عندما نشبت مشاجرة بين الطرفين انتهت بالتوجه له في منزله ومحاولة التعدي عليه بالأسلحة البيضاء فتدخل الضحية لنصرة شقيقه فكان جزائه الموت في دار السلام.. وتمت إحالة المتهم للجنايات من قبل نيابة حوادث حلوان الكلية وتحديد جلسة 8 يناير لنظر المحاكمة.

 

مناظرة جثتي رجل وسيدة في شقة بالمعصرة: "ذبح وطعنات متفرقة"

تواصل نيابة حوادث حلوان الكلية، التحقيق في واقعة العثور على جثتي رجل وفتاة مقتولين في شقة سكنية بمنطقة المعصرة.

 

تفاصيل دهس مقطورة لشابين في حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، التصريح بدفن جثة شابين توفيا في حادث سير، وتسليم الجثة لذويها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

 

وقال شهود العيان إن الشابين لقيا مصرعهما خلال استقلالهنا دراجة نارية وتصادمهما مع مقطورة، وبفحصهم من قبل الأهالي تبين أنهم جثث هامدة.

القبض على مسجل خطر يتاجر في الأدوية المخدرة بالجيزة

تمكنت مباحث رعاية الأحداث، اليوم الأربعاء، من ضبط مسجل خطر يتاجر في الأدوية المخدرة قبل ترويجها.

 

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