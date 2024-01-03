"حرب شوارع" بين طالب وأصدقائه تنتهي بمقتله في دار السلام

تسببت الخلافات المالية بين شاب وصديقه في وفاة شقيقه عندما نشبت مشاجرة بين الطرفين انتهت بالتوجه له في منزله ومحاولة التعدي عليه بالأسلحة البيضاء فتدخل الضحية لنصرة شقيقه فكان جزائه الموت في دار السلام.. وتمت إحالة المتهمين للجنايات من قبل نيابة حوادث حلوان الكلية وتحديد جلسة 8 يناير لنظر المحاكمة.

تفاصيل الحادث

البداية عندما وقع خلاف بين «عمر.م»، طالب، وأحد أصدقائه فاستعان بعامل وحملوا الأسلحة البيضاء وتوجهوا إلى منزله شاهرين أسلحتهم وعازمين على التشاجر معه حيث تبين أن الخلاف بسبب ثمن هاتف محمول.

وبمجرد وصول الاثنين نادوا على صديقهم وعندما نزل بدأ الأول يفتش في ملابسه ويطلب أمواله ويتعدوا عليه بالضرب واشتدت المشاجرة بين الثلاثة حتى جاء شقيق الشاب وتدخل لفض المشاجرة ومساندة شقيقه فكان نصيبه طعنات نافذة في الجسم.

البلطجة واستعراض القوة

وجهت النيابة للمتهمين تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجني عليه مهاب إبراهيم مستخدمين في ذلك سلاحين أبيضين «سكين» مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص ودون مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية وذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به.

كما وجهت لهم فرض السطوة عليه بقصد التمكن من ارتكاب جريمتهم وإلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسلامته وطمأنينيته وتعريض حياته للخطر والتسبب في وفاته.

وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة البيضاء وتوجها إلى محل سكنه وما أن نشبت المشاجرة فيما بينهم أشهر أسلحتهم البيضاء مواجهته وانهالوا عليه ضربًا وتمكنوا بتلك الوسيلة من التعدي عليه فحدثت إصابته التي أودت بحياته.

اعترافات المتهمين

اعترف المتهمين بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما وأنهم توجهوا لمسكنه بقصد أخذ حقهم فتشاجر معهم وتدخل شقيقه - الضحية- لمناصرته فكانوا يدافعون عن أنفسهم ولم يقصدوا قتله ولكن المشاجرة تطورت فأصيب بطعنتين نافذتين في الجسم.