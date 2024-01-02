"وجدتها تشاهد فيلماً إباحياً".. تجديد حبس أم قتلت ابنتها في دار السلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة دار السلام، اليوم الثلاثاء، حبس سيدة في اتهامها بقتل ابنتها المراهقة بعدما وجدتها تشاهد أفلاماً إباحية، بمنطقة دار السلام، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.

وتبين أن الأم دخلت على ابنتها الغرفة لتجدها تشاهد مقاطع إباحية على هاتفها، فاستلت سكينًا من المطبخ وباغتتها بطعنة قاتلة، ثم حاولت إسعافها ولم تتمكن.

تبين من مناظرة النيابة لجثة الفتاة، أنها في العقد الثاني من العمر، مصابة بجرح طعني غائر بمنطقة الظهر، وتعرضت لنزيف حاد، من المرجح أنه سبب الوفاة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جريمة قتل داخل شقة بمنطقة دار السلام وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة مراهقة عمرها 13 سنة مصابة بطعنة سكين في الظهر.

بعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدتها وعمرها 32 سنة، بعدما شاهدت الأم ابنتها تشاهد فيلماً إباحياً، وألقي القبض على المتهمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.