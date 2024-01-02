تفاصيل جديدة بقضية قتل "عشيق أسماء" في دار السلام

«عايزة حق ابني أنا عايشة في البيت ده من 40 سنة عمري ما لاحظت حاجة».. تفاصيل مأساوية تعيشها سيدة عقب تلقيها خبر قتل ابنها في العقار التي تسكن فيه على يد جارها بسبب علاقة محرمة مع زوجته بمنطقة حدائق المعادي بدائرة قسم دار السلام.

وأمام نيابة حوادث حلوان الكلية قالت والدة المجني عليه إن المتوفي كان ابنها الأوسط بالإضافة إلى 4 آخرين، موضحة أنها كانت في المستشفى مع حفيدتها وتلقت خبر وفاة ابنها من شقيقه الأكبر، مضيفة: “عندما توجهت للبيت وجدت أبني توفى في الشقة التي تقع في الطابق الثالث عند منزل جارته أسماء”.

وقالت: “جالي تليفون في المستشفى أن ابني أشرف في مشكلة ولما وصلت عرفت أنه اتقتل علشان على علاقة بأسماء زوجة المتهم وهي اللي كلمته وجابته الشقة بمشاركة شقيقة المتهم وصديقتها وخطط الجميع لاستدراج المجني عليه حتى يثأر المتهم لشرفه”، واتهمت السيدة المتهمين بالقتل العمد لنجلها مطالبها بالقصاص منهم.

تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة كائنة بدائرة القسم وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وعثرت على جثة شاب يدعى أشرف، سباك ويعمل أيضا في مجال تجارة الخضار، مصاب بجروح أدت للوفاة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.