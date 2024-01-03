حدث ليلًا|ضبط طالب دهس فتاة بسيارته أعلى كوبرى المنيب.. وحبس عاطلين يتاجران فى النقد الأجنبى

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "حدث ليلًا".

إصابة 9 مواطنين فى حادث على طريق أبوقرقاص الصحراوى

شهد الطريق الصحراوى الغربي بمحافظة المنيا حادث انقلاب سيارة نقل، أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وهرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأجرى رجال المرور المعاينات اللازمة للحادث، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى بمحافظة المنيا بالقرب من مدخل قرية بلنصورة التابعة إداريًا لمركز أبوقرقاص.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة 9 أشخاص جميعهم عمال، بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

ضبط طالب دهس فتاة بسيارته أعلى كوبري المنيب

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في ضبط سائق متهم بدهس طالبة جامعية أسفل عجلات سيارته الملاكي حال عبورها الطريق الدائري اتجاه المنيب بالجيزة.

وحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وتم التحفظ على السيارة.

وورد بلاغ لأجهزة الأمن بوقوع حادث دهس طالبة جامعية أثناء عبورها الطريق بالمنيب، وانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث.

انتقلت الأجهزة الأمنية وعثرت على جثة فتاة تدعى حنان أحمد ١٩ سنة، طالبة جامعية لقيت مصرعها أثناء عبورها طريق المشاة بمنطقة المنيب، وتم نقل جثتها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

حبس عاطلين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي 4 أيام

قررت نيابة السلام حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بمنطقتى السلام والمرج، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أنه تم ضبط عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة السلام وبحوزتهما مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.