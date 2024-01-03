الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"قطع ودني علشان كلب".. تفاصيل محاكمة سائق أصاب جاره بعاهة مستديمة بحلوان

متهم
متهم

“ضربه بسلاح أبيض وقطع ودنه بسبب كلب”.. حكاية مأساوية تعرض لها عامل خلال سيره في الطريق وشاهد سائقا يتعدي على كلب وعندما لامه كانت نهايته الضرب والإهانة في منطقة حلوان.

وعقب قرار نيابة حوادث حلوان الكلية، بإحالة المتهم للمحاكمة، نرصد التفاصيل الكاملة للحادث.

تفاصيل الحادث

البداية، كانت في الشارع عندما تعدى "أ. ع"، سائق بالضرب على كلب شوارع ومحاولة إيذائه وعندما ذهب جاره الذي لا يتجاوز عمره 35 سنة ؛ لمعاتبته على سوء تصرفه وعدم إيذاء الكلب لم يتقبل الآخر طريقة كلامه وصاح ضده وتعدى عليه بالضرب.

ولم يكتفِ المتهم بذلك بل استخرج آلة حادة -سلاح أبيض- من ملابسه وحاول التعدي على جاره وهنا تطور الامر لمشاجرة بين الطرفين انتهت بإصابة الجار بجرح قطعي كبير في الآذن إلى جانب كدمات متفرقة بالجسم وعندما سقط على الأرض ينزف تدخل عدد من الأهالي لفض المشاجرة وحاولوا نقله وإسعافه للمستشفى..

ضبط المتهم 

وعقب ذلك فر المتهم هاربًا، ولكن تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأمام النيابة اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلاف مع المجني عليه ولتعديه عليه بالسب والقذف وكان يدافع عن نفسه ولم يقصد الشروع في قتله أو إصابته.

استقبلت مستشفى حلوان العام شاب يبلغ من العمر 35 عامًا مصاب بقطع في الأذن عقب تعدي سائق يدعي "أ. ع"، بضرب كلب شوارع حال سيره بالشارع، وعندما ذهب الشاب لمعاتبة المتهم تعدى عليه بالضرب وفر هاربًا.

سلاح أبيض لتفاصيل الكاملة منطقة حلوان الضرب والإهانة إيذاء الكلب

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