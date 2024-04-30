الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

يحرص المسلمين مع بداية الصباح الانتظام في أداء الصلاة ويكثر التساؤل لمعرفة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 في محافظات مصر عبر جوجل، فهي ثاني أركان الإسلام.

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 30-4-2024. 

مواقيت الصلاة اليوم 

مواعيد الصلاة فى محافظة القاهرة اليوم الثلاثاء 

وقت صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 4:39  ص
موعد صلاة الظهر 12:52 ص
موعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء 29: 4
موعد صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 7:31 م
موعد صلاة العشاء  8:54

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية اليوم الثلاثاء

وقت صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 4:41 ص
موعد صلاة الظهر اليوم 12:57
موعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء 4:35
موعد صلاة المغرب 7:37 م
موعد صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 9:02 م. 


   
مواعيد الصلاة فى محافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء

وقت صلاة الفجر 4:34
موعد صلاة الظهر اليوم 12:48 م
موعد  صلاة العصر اليوم الثلاثاء 4:25 م
موعد صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 7:28 م
موعد صلاة العشاء 8:52  م.

«اللهم املأ قلوبنا بالعزيمة».. دعاء الفجر اليوم السبت 27 أبريل 2024

دعاء الصباح اليوم الجمعة 26 أبريل 2024

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء في مدينة شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:33

موعد وقت صلاة الظهر 12:40

موعد صلاة  العصر اليوم الثلاثاء 4:13 م

وقت صلاة المغرب 7:16 م

موعد وقت صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 8:37 م.    

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مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء فى محافظة أسوان

وقت صلاة الفجر 4:45  ص
موعد صلاة الظهر اليوم الثلاثاء 12:46 ص
موعد صلاة العصر 15: 4
موعد صلاة المغرب 7:19 م
موعد صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 8:37

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