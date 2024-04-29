مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 29 أبريل 2024 فى محافظات مصر

يحرص المسلمين لتأدية جميع الصلوات الخمسة في وقتها الصحيح، ويكثر التساؤل لمعرفة مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 29 أبريل 2024 في محافظات مصر عبر جوجل، فهي ثاني أركان الإسلام.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 29 أبريل 2024 في محافظات مصر

وتنشر “الدستور” بهذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 29-4-2024 في كافة محافظات مصر.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين فى محافظة القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:40 ص

موعد صلاة الظهر 12:52 ص

موعد صلاة العصر 29: 4

موعد صلاة المغرب 7:31 م

موعد صلاة العشاء 8:54

مواعيد الصلاة في محافظة الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:42 ص

موعد صلاة الظهر 12:57

موعد صلاة العصر 4:35

موعد صلاة المغرب 7:37 م

موعد صلاة العشاء 9:01 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية اليوم الإثنين

وقت صلاة الفجر 4:35

موعد صلاة الظهر 12:48 م

موعد صلاة العصر 4:26 م

موعد صلاة المغرب 7:28 م

موعد صلاة العشاء 8:51 م.

مواعيد الصلاة في مدينة شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:34

وقت صلاة الظهر 12:40

موعد صلاة العصر 4:13 م

وقت صلاة المغرب 7:16 م

وقت صلاة العشاء 8:36 م.

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مواعيد الصلاة فى محافظة أسوان

وقت صلاة الفجر 4:46 ص

موعد صلاة الظهر 12:46 ص

موعد صلاة العصر 15: 4

موعد صلاة المغرب 7:19 م

موعد صلاة العشاء 8:36