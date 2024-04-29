الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 29 أبريل 2024 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

يحرص المسلمين لتأدية جميع الصلوات الخمسة في وقتها الصحيح، ويكثر التساؤل لمعرفة مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 29 أبريل 2024 في محافظات مصر عبر جوجل، فهي ثاني أركان الإسلام. 

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 29 أبريل 2024 في محافظات مصر

وتنشر “الدستور” بهذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 29-4-2024 في كافة محافظات مصر.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين فى محافظة القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:40  ص
موعد صلاة الظهر 12:52 ص
موعد صلاة العصر 29: 4
موعد صلاة المغرب 7:31 م
موعد صلاة العشاء  8:54

مواعيد الصلاة في محافظة الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:42 ص
موعد صلاة الظهر 12:57
موعد صلاة العصر 4:35
موعد صلاة المغرب 7:37 م
موعد صلاة العشاء 9:01 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية اليوم الإثنين 

وقت صلاة الفجر 4:35
موعد صلاة الظهر 12:48 م
موعد  صلاة العصر 4:26 م
موعد صلاة المغرب 7:28 م
موعد صلاة العشاء 8:51  م.

دعاء الفجر.. أذكار الصباح اليوم الجمعة 26-4-2024

«اللهم املأ قلوبنا بالعزيمة».. دعاء الفجر اليوم الأحد 28 أبريل 2024

مواعيد الصلاة في مدينة شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:34
وقت صلاة الظهر 12:40
موعد صلاة  العصر 4:13 م
وقت صلاة المغرب 7:16 م
وقت صلاة العشاء 8:36 م.

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مواعيد الصلاة فى محافظة أسوان

وقت صلاة الفجر 4:46  ص
موعد صلاة الظهر 12:46 ص
موعد صلاة العصر 15: 4
موعد صلاة المغرب 7:19 م
موعد صلاة العشاء 8:36

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