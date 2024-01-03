تفاصيل دهس مقطورة لشابين في حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، التصريح بدفن جثة شابين توفيا في حادث سير، وتسليم الجثة لذويها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وقال شهود العيان إن الشابين لقيا مصرعهما خلال استقلالهنا دراجة نارية وتصادمهما مع مقطورة، وبفحصهم من قبل الأهالي تبين أنهم جثث هامدة.

كان ورد بلاغ للمقدم محمد مجدي، رئيس مباحث حلوان، مفاده مصرع شابين، إثر سقوطهما أسفل سيارة مقطورة.



انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين مصرع كلا من "عصام محمد"، و"يوسف محمد"، حال استقلالهم موتوسيكل، اختلت عجلة القيادة وسقطا أسفل عجلات سيارة مقطورة.



وسلم سائق السيارة نفسه لقوات الشرطة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.