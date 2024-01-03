الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل دهس مقطورة لشابين في حلوان

جريدة الدستور

أمرت نيابة حلوان الجزئية، التصريح بدفن جثة شابين توفيا في حادث سير، وتسليم الجثة لذويها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وقال شهود العيان إن الشابين لقيا مصرعهما خلال استقلالهنا دراجة نارية وتصادمهما مع مقطورة، وبفحصهم من قبل الأهالي تبين أنهم جثث هامدة.

كان ورد بلاغ للمقدم محمد مجدي، رئيس مباحث حلوان، مفاده مصرع شابين، إثر سقوطهما أسفل سيارة مقطورة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين مصرع كلا من "عصام محمد"، و"يوسف محمد"، حال استقلالهم موتوسيكل، اختلت عجلة القيادة وسقطا أسفل عجلات سيارة مقطورة.

وسلم سائق السيارة نفسه لقوات الشرطة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

نيابة حلوان الجزئية حادث سير الجثة لذويها تحريات المباحث مباحث حلوان

مواد متعلقة

استمرار حبس شاب ابتز سيدة بصور شخصية في حلوان

الأكثر قراءة

عاجل.. فوبيا الأنفاق تثير ذعر إسرائيل.. خريطة أنفاق حزب الله فى لبنان تهدد الاحتلال

عاجل.. 10 آلاف طفل يُصارعون الموت.. نقص حاد فى أدوية السرطان بقطاع غزة

سعر الذهب اليوم في مصر وعالميًا بالدولار والجنيه المصري الأربعاء 3-1-2024

حبس موظف سب طبيبًا داخل عيادته بـ"ألفاظ نابية"

بعد انخفاضات متتالية.. استقرار سعر الأرز في السوق المحلي

"قطع ودني علشان كلب".. تفاصيل محاكمة سائق أصاب جاره بعاهة مستديمة بحلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"صرخة سواق الأتوبيس"!

عبد الرحيم طايع

مصر والعالم 2024

مدحت بشاى

عندما دُفعت جماعة الشر دفعًا

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. فوبيا الأنفاق تثير ذعر إسرائيل.. خريطة أنفاق حزب الله فى لبنان تهدد الاحتلال

مستعمرون ينصبون أعمدة كهرباء تمهيدًا لإقامة بؤرة استعمارية جنوب شرق بيت لحم

إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال بلدة جبل المكبر فى القدس