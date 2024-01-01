الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار حبس شاب ابتز سيدة بصور شخصية في حلوان

حبس شاب
حبس شاب

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، حبس المتهم بابتزاز سيدة بصور شخصية وتهديدها بعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت سيدة على موقع التواصل الاجتماعى -فيس بوك- تعرضت للتهديد من قبل أحد الشباب الذي انتحل شخصية إحدى الشخصيات وأرسل لها عدة صور شخصية لصديقتها لإيهامها بذلك، وأبدى رغبته فى تجديد علاقة صداقة معها.

وطلب منها شاب المعصرة إرسال عدة صور شخصية لها فانصاعت لطلبه، وعندما استجابت له بدأ يطلب منها طلبات على أساس أنه صديقتها وعندما شكت في الأمر وانقطعت في التواصل كشف عن شخصيته وبدأ يبتزها بصورها الشخصية، وعندما وجدت أن الأمر يتمادي فيه المتهم أبلغت زوجها الذي أبلغ عنه.

وتم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر ارتكابه للواقعة وملكيته للهاتف المحمول المضبوط، مستخدمًا ذلك الحساب قبل إغلاقه من قبل إدارة موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

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