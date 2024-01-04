الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة عامل ضبط بحوزته مخدرات وسلاح أبيض

محاكمة 
محاكمة 

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة عامل بتهمة حيازة هيروين للاتجار والحشيش للتعاطي والسلاح الأبيض للدفاع، لجلسة 6 يناير 

صدر القرار برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي وعضوية المستشارين وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبازيد، وأمانة سر محمد طه.

وتبيَّن من خلال الأوراق أن المتهم هو "اسلام. ا "، عامل وكشفت التحقيقات قيام المتهم باحراز بقصد الاتجار جوهر مخدر "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

واضافت التحقيقات قيام المتهم باحراز بقصدج التعاطي جوهر مخدر " الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، بالإضافة إلى إحرازه سلام أبيض "كترلا" بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

شهادة معاون مباحث قسم شرطة القطامية 

شهد بأنه توجه إلى حيث أبلغ باتجار المتهم في المواد المخدرة فأبصره ممسكا بسيجارة مشتعلة ينبعث منها دخان كثيف اشتم منه رائحة احتراق جوهر الحشيش المخدر فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته سلاح أبيض "كتر" ولفافات لجوهر الهيروين المخدر، وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته والسيجارة بقصد التعاطي.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس محاكمة عامل حيازة هيروين المستشار ياسر الاحمداوي

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