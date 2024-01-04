طعنه بسلاح أبيض وصدمه بسيارته ليلاً.. الحبس لمتهم سنتين مع الشغل بتهمة السرقة

قضت محكمة جنايات القاهرة،بمعاقبة متهم بالحبس سنتين مع الشغل بتهمة الشروع في سرقة مواطن بالاكراه الواقع عليه ليلا في البساتين

كشف أمر الاحالة قيام المتهم "ه. ح" وآخر مجهول بالشروع في سرقة المنقولات تامبينة وصفا وقيمة بالاوراق والمملوكة للمجني عليه "ر. م " بطريق الاكراه الواقع عليه بالطريق العام ليلا،بأن أشهرا في وجهه اسلحة بيضاء لشل مقاومته وكال له ضربتين بسلاح أبيض "سكين" أستقرت بذراعه اليمن وصدنه بسيارته فأحدث الاصابات الواردة بالتقرير الطبي المرفق بالاوراق حال تواجد المجهول بمحل الواقعة للشد من أذره الا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لارادته فيه الا وهو ضبط المتهم والجريمة متلبسا بها

كشفت شهادة المجني عليه أن قصد المتهم والشخص الآخر هو سرقته بالاكراه وأن شهادة معاون مباحث قسم شرطة البساتين ان تحرياته السرية دلت علي صحة شهادة المجني عليه