تأجيل محاكمة عامل متهم بالتحرش بطفلتين في القطامية لجلسة 6 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة عامل بنهمة تلميحات وايحاءات جنسية لطفلتين في القطامية لجلسة 6 يناير.

صدر القرار برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبازيد، وأمانة سر محمد طه.

أحالت نيابة القاهرة الجديدة عامل بتهمة وقوفه عاريًا بشرفة مسكنه وإصدارتلميحات وإيحاءات جنسية لطفلتين في القطامية إلى محكمة الجنايات.

وتبيَّن من خلال الأوراق أن المتهم هو "محمد. م "، في يوم 27-01-2023 بدائرة قسم القطامية محافظة القاهرة تعرض للمجني عليهما الطفلتين "لارا.م"،و "ريتاج.ع" في مكان عام مطروق بتلميحات وايحاءات جنسية وإباحية بالقول والإشارة بأن وقف عاري الجسد بالشرفة الخاصة بمسكنه ممسكا عضوه الذكري بيده بقصد الحصول على منفعة جنسية منهما.

قائمة أدلة الثبوت

شاهد "محمد.ا"، مدير العلاقات التجارية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أنه علم من كريمته بأنه حال سيرها رفقة صديقتها بالطريق العام أبصرا المتهم واقفًا بشرفة المنزل محل سكنه عاري الجسد ممسكا بعضوه الذكري ملوحًا بالقول والإشارة بتلميحات وإيحاءات ذات طبيعة جنسية، قاصدا من ذلك الحصول على منفعة جنسية منهما.

وقال "علي.ع"، مدير مطبعة، إنه علم من كريمته بأنه حال سيرها رفقة صديقتها بالطريق العام أبصرا المتهم واقفا بشرفة المنزل محل سكنه عاري الجسد ممسكا بعضوه الذكري ملوحًا بالقول والإشارة بتلميحات وإيحاءات ذات طبيعة جنسية قاصدًا من ذلك الحصول على منفعة جنسية.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة القطامية، بأن تحرياته السرية توصلت لصحة الواقعة الواردة بأقوال الطفلتين المجني عليهما والشاهد الأول والثاني.