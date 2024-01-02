المشدد 10 سنوات لعاطلين مارسا بالسرقة بالإكراه في عين شمس

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاطلين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه بدائرة قسم شرطة عين شمس.

بلاغ بواقعة السرقة

وكان قسم شرطة عين شمس، قد تلقى بلاغا من المواطنين يفيدون فيه بسرقتهم في وقت متأخر من الليل عن طريق شخصين أدلوا بأوصافهم.

نتائج التحريات

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين ،وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض عليهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المواطنين بالإكراه، واشهار سلاح أبيض مطواه للاستيلاء علي مامعهم من أموال وهاتف محمول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.