الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطلين مارسا بالسرقة بالإكراه في عين شمس

المشدد
المشدد

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاطلين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه بدائرة قسم شرطة عين شمس.

 بلاغ بواقعة السرقة

وكان قسم شرطة عين شمس، قد تلقى بلاغا من المواطنين يفيدون فيه بسرقتهم في وقت متأخر من الليل عن طريق شخصين أدلوا بأوصافهم.

 

txt

السجن المشدد 5 سنوات للمتهم بـ"تزوير شهادات كورونا" بالشرقية

txt

السجن المشدد 3 سنوات للمتهم في واقعة "التعدي على سيدة الإسكندرية"

نتائج التحريات

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين ،وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض عليهم.

 وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المواطنين بالإكراه، واشهار سلاح أبيض مطواه للاستيلاء علي مامعهم من أموال وهاتف محمول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المشدد 10 سنوات السرقة بالإكراه قسم شرطة عين شمس عين شمس سرقة المواطنين

مواد متعلقة

المشدد 15 عامًا لشقيقين يتاجران فى المخدرات بعين شمس

المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات فى عين شمس

سيدة في دعوى خلع: زوجي يرفض الإنفاق على بيته وطمعان في معاش أمي

تأجيل إعادة محاكمة متهم في حريق نقطة شرطة المنيب

اعترافات المتهم بترويج مخدر الفودو بعين شمس

حبس متهم بالاتجار فى المخدرات بعين شمس 4 أيام

المشدد 15 عامًا لتاجر حشيش فى عين شمس

المشدد 5 سنوات لمتهم فى أحداث شغب جامعة عين شمس

الأكثر قراءة

عاجل.. دمار غزة الكامل يكشف مخطط إسرائيل الخفى تجاه فلسطين (تفاصيل)

"راح ياخد هدايا الخطوبة رجع جثة".. تفاصيل مقتل عريس مغاغة

سعر جرام الذهب في مصر اليوم بدون مصنعيه بالجنيه المصري

بعد الزيادة.. موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي الجديدة 2024

"حالته سيئة وبترت ساقه".. تطورات الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم

عاجل.. اسعار باقات الانترنت الارضي وي الجديدة 2024 وموعد تطبيقها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يعمل وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلى "رون ديرمر" على التقارب مع واشنطن؟

كتائب القسام تستهدف ميركافا إسرائيلية شرقى مخيم البريج وتقتل 15 من جنود الاحتلال

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء