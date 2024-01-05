الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. استكمال محاكمة عامل ضبط بمخدرات وسلاح أبيض فى القطامية

محاكمة
محاكمة

تستكمل محكمة جنايات  القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، غدا السبت، محاكمة، عامل بتهمة حيازة هيروين للاتجار وحشيش للتعاطي وسلاح الأبيض.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي وعضوية المستشارين وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبازيد، وأمانة سر محمد طه.

تفاصيل القضية

تبيَّن من خلال الأوراق أن المتهم هو "اسلام. ا"، عامل وكشفت التحقيقات قيام المتهم بإحراز بقصد الاتجار جوهر مخدر "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضافت التحقيقات قيام المتهم باحراز بقصد التعاطي جوهر مخدر "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، بالإضافة إلى إحرازه سلاحا أبيض "كتر" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

شهادة معاون مباحث قسم شرطة القطامية 

وشهد بأنه توجه إلى حيث أبلغ باتجار المتهم في المواد المخدرة فأبصره ممسكا بسيجارة مشتعلة ينبعث منها دخان كثيف اشتم منه رائحة احتراق جوهر الحشيش المخدر فضبطه.

وبتفتيشه عثر بحوزته سلاح أبيض "كتر" ولفافات لجوهر الهيروين المخدر، وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته والسيجارة بقصد التعاطي.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس محاكمة عامل هيروين السلاح الأبيض الحشيش المستشار ياسر الاحمداوي

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