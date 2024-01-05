غدا استكمال محاكمة عامل متهم بالتحرش بطفلتين في القطامية

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، غدا السبت محاكمة عامل بنهمة تلميحات وايحاءات جنسية لطفلتين في القطامية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبازيد، وأمانة سر محمد طه.

أحالت نيابة القاهرة الجديدة عامل بتهمة وقوفه عاريًا بشرفة مسكنه وإصدارتلميحات وإيحاءات جنسية لطفلتين في القطامية إلى محكمة الجنايات.

وتبيَّن من خلال الأوراق أن المتهم هو "محمد. م "، في يوم 27-01-2023 بدائرة قسم القطامية محافظة القاهرة تعرض للمجني عليهما الطفلتين "لارا.م"،و "ريتاج.ع" في مكان عام مطروق بتلميحات وايحاءات جنسية وإباحية بالقول والإشارة بأن وقف عاري الجسد بالشرفة الخاصة بمسكنه ممسكا عضوه الذكري بيده بقصد الحصول على منفعة جنسية منهما.