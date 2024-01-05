الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدا استكمال محاكمة عامل متهم بالتحرش بطفلتين في القطامية

محاكمة
محاكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، غدا السبت محاكمة عامل بنهمة تلميحات وايحاءات جنسية لطفلتين في القطامية.

تعقد الجلسة  برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبازيد، وأمانة سر محمد طه.

أحالت نيابة القاهرة الجديدة عامل بتهمة وقوفه عاريًا بشرفة مسكنه وإصدارتلميحات وإيحاءات جنسية لطفلتين في القطامية إلى محكمة الجنايات.

وتبيَّن من خلال الأوراق أن المتهم هو "محمد. م "، في يوم 27-01-2023 بدائرة قسم القطامية محافظة القاهرة تعرض للمجني عليهما الطفلتين "لارا.م"،و "ريتاج.ع" في مكان عام مطروق بتلميحات وايحاءات جنسية وإباحية بالقول والإشارة بأن وقف عاري الجسد بالشرفة الخاصة بمسكنه ممسكا عضوه الذكري بيده بقصد الحصول على منفعة جنسية منهما.

 

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس محاكمة عامل القطامية المستشار ياسر الاحمداوي

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