الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. استكمال محاكمة متهمين بخطف صاحب مزرعة

محاكمة
محاكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس غدًا السبت، محاكمة متهمين بخطف صاحب مزرعة خيول.

تُعقد الجلسة، برئاسة المستشار ياسر أحمد علي الأحمداوي، وعضوية المستشارين دكتور عادل محمد أحمد السيوي، عمرو علي أحمد الكساب، وأحمد رضوان إبراهيم أبازيد وأمانة سر محمد طه.

وطلبت النيابة العامة أثناء مرافعتها، تطبيق أقصى مواد الاتهام على المتهمين، فيما انضم محامي المجني عليه إلى طلبات النيابة العامة، وتطبيق أقصى عقوبة واردة في مواد الاتهام، وطالب المحكمة بعدم أخذ المتهمين بأي درجة من الرأفة أو الشفقة.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بخطف المجني عليه كرهًا عنه، بأن اقتادوه عنوة بسيارة المتهم الأول وبالاشتراك مع المتهم الثاني، وقاموا بتوقيعه كرهًا عنه على إيصالات أمانة، بأن أشهرا في وجهه أسلحة بيضاء واحتجزوه من دون أمر أحد الحكام المختصين.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس متهمين خطف صاحب مزرعة خيول مزرعة خيول

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