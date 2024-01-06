اليوم.. أولى جلسات محاكمة حداد أنهى حياة شاب بدار السلام

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب في دار السلام، ذلك لتدخله للصلح بين الحداد المتهم وأهله.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس محكمة جنايات القاهرة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالي الصعيدي، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 12036 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة دار السلام أن المتهم “جمال.م”، حداد وأخر مجهول أنهى حياة المجني عليه سيد محمد عمدًا مع سبق الإصرار بسبب خلاف سابق بينهما.